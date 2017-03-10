長照中心大火奪4命 家屬：立即凍結資產究責

2017-03-10 17:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」釀4死13傷火警，市府社會局初步調查，僅有22床位的機構，收容人數竟高達37人，1樓收容21人、2樓收容16人，其中2樓並非登記營業範圍，違規事實明確；死者家屬得知有口碑的長照中心竟也超收，相當訝異，請求相關單位應從重裁罰外，另要求法院應凍結業者資產，以避免業者脫產卸責。

90歲死者邱秀城的女兒表示，今天上午7點多接到長照中心打電話通知，還以為是詐騙集團來電，經確定消息趕到醫院時，父親已因吸入性嗆傷不治。

邱女指出，父親因糖尿病不良於行，去年12月底住進長照中心，原本住在1樓，因為空氣比較不好，前幾天才換到2樓病房，平時家人去探視時，都會看到2、3名外籍看護在照料病患，昨天姊姊曾去長照中心探視父親，父親在家人攙扶下還可以緩步行走，講話也中氣十足，僅有重聽等小毛病。

邱女說，當初是打聽到這家長照中心的口碑還不錯，且是當地里長開設，剛好有兄姊也住在附近，才決定將父親送去這裡接受照料，長照中心每個月約收取2萬多元的看護費，家人已先預繳3個月，負責人也曾當面向家屬承諾會好好照顧父親，沒想到還住不滿3個月，「一個好好的人讓他們來照顧卻變成這樣，家人們都無法接受」。