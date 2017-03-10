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歷史空間再造 催生台中城市博物館

台中州廳極具歷史文化能量，市府將打造成為城市博物館。（記者黃鐘山攝）

2017-03-10  18:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕1934年興建完成的台中州廳，建築採法國馬薩風格，特色為上緩下陡的屋頂，外觀十分氣派，紅磚建造的微長走廊，呈現歷史建築之美，目前已獲文化部補助，推動「台中城市博物館」計畫。台中市文化資產處今（10）日表示，將朝大型展演空間方向規劃。

台中州廳屬於日治時期「永久性廳舍」營造工程，設計者為森山松之助，台北州廳（今監察院）及台南州廳（今國立文化資產研究中心）也是森山設計的姐妹作，是當時三個一等廳的新築廳舍，是官廳建築類型的大型作表作。

台中州廳原本是台中市政府所在地，縣市合併升格直轄市後改為環保局、都發局辦公廳舍；前市長胡志強規劃欲將台中州廳打造為古蹟旅館，徵求國際投資商，但二度招商流標，而且該案規劃拆掉原市議會建物也遭藍綠議員反對。

林佳龍市長上任後，市府積極推動舊城區文化歷史復興，並藉由文化部「再造歷史現場專案計畫」，提出舊城區文化資產再造，獲得中央補助3.6億元；全案包含台中州廳與大屯郡役所、台中刑務所演武場與官舍群、綠空鐵道計畫等。

對此，林佳龍宣示，將把具有歷史文化能量的台中州廳打造為城市博物館；台中市文化資產處說，台中州廳屬於「歷史空間再造計畫」一部分，將依市長想法，朝大型展演空間方向規劃，提供民眾可親近和利用的場地，目前尚未確定實際用途，須再與相關單位討論。

文資處強調，將先著手台中州廳修復事宜，預計年底前完成修復工程細部設計，明年初發包，工程期約2年，屆時再由營運單位規劃設計內部。

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