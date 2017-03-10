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無視4面限速牌 蝶戀花遊覽車高速過彎「飄移」翻覆

遊覽車入彎後一秒，車身就已傾斜，左側輪胎離地。（記者黃捷翻攝）

2017-03-10  18:12

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花遊覽車翻覆造成33死慘劇，士林地檢署今對外說明偵辦進度，指國道5號出南港隧道後，短短不到0.5公里路段，就設置1面50公里、3面40公里限速牌面，但遊覽車煞車燈全程未亮起，入彎時速高達98公里，翻車前幾秒車身就已翹起，僅以單側輪胎「飄移」，車尾撞上護欄後翻覆。

檢方指出，依照俗稱「大餅」的行車紀錄器指出，遊覽車出隧道時速84公里，第1面限速牌標示50公里，遊覽車卻反而加速，經過接下來3面標示40公里的限速牌，入彎時車速為98公里，再行駛197公尺後車尾撞擊護欄，此時時速為79公里。

檢方表示，從後車行車紀錄器發現，遊覽車疑入彎時車速過快，車身就已稍微向右傾斜，但直至左側輪胎完全離地，遊覽車煞車燈都未亮起，雖然翻車前車速確實降低，但車身仍抵抗不了離心力翻覆。

檢方勘驗現場也發現，因遊覽車身傾斜，左側輪胎離地，路面確實只有一道胎痕，但不像是煞車痕跡，比較類似於打滑痕跡，推測遊覽車翻覆前車身已在「飄移」。

國道5號出隧道後不到0.5公里的路段，就設置4面限速牌。（記者黃捷翻攝）

調查結果顯示，車禍撞擊當下，遊覽車的時速為79公里。（記者簡榮豐攝）

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