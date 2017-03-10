愛心長照中心火災 罰款6到30萬元

2017-03-10 17:49

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市龍潭區私立愛心長期照顧中心今天清晨發生火警，釀成4死13傷的悲劇，桃園市社會局長古梓龍現勘後表示，該機構2樓屬於違規使用，由於造成嚴重傷害，因情節重大將處6至30萬元罰款，至於是否勒令停業問題，必須請示中央，因為，根據法令目前僅能開罰。

社會局表示，雖然私立愛心長照中心1樓的設備並未受到損害，仍可繼續安置21位老人家，但考量家屬接受程度，目前已經協商其他安養機構提供床位，只要家屬提出轉介需求，就會協助轉院。