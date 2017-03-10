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太信任會計 10年竟被侵占80萬元

2017-03-10  17:44

〔記者陳薏云／新北報導〕10年員工情都是假的！新北市一名41歲施姓女子在新北市中和區某冷凍、水果批發公司擔任會計10年，卻利用游姓老闆的信任，共侵占貨款高達80萬元，更竊取游男的證件印章，前往電信公司將老闆提供的3G電話卡升級成4G，讓老闆直呼「真是吃人夠夠！」

警方調查，施女與游男相識多年，已是10年的主雇關係，老闆對她非常信任，因此也沒多加留意帳目，為了讓施女保持聯繫，還辦了一隻3G公務手機供施女使用。

不料游男日前檢查帳目，發現金額有出入，因此故意拿了一筆5萬元貨款交給會計，沒想到帳目最後又變成3萬5000元，老闆最後只好向永和警分局報案。8日施女到案後否認犯案，辯稱「每筆帳目老闆都知道，他都有在看，不可能造假。」但警方發現，施嫌為讓手機連網速度變快，2年前竟盜用老闆身分證件及印章，自行到電信公司將3G訊號提升為4G。警訊後被依竊盜、侵占及偽造文書等罪函送法辦。

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  • 游姓老闆公司貨款遭施姓會計侵占，前往永和警分局報案。（資料照，記者陳薏云攝）

    游姓老闆公司貨款遭施姓會計侵占，前往永和警分局報案。（資料照，記者陳薏云攝）

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相關關鍵字： 侵占 偽造文書 會計 竊盜
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