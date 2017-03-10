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人口增加 竹南又增設診所

2017-03-10  17:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應苗栗縣竹南鎮及其鄰近人口成長，苗栗縣大千健康醫療體系新成立竹南診所，今天開幕，提供成人與小兒復健治療，以及皮膚科、肝膽腸胃科、心臟內科、新陳代謝科、身心失眠科等服務。

未來4月起將提供洗腎服務，後續也會增設骨科、神經內科，宛如小型醫院。另外，因應竹南科學園區年輕科技族群職能治療服務需求，竹南診所引進新穎復健器材，對於銀髮族也準備回復及懸吊設備。

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  • 人口增加，竹南又增設診所（竹南診所提供）

    人口增加，竹南又增設診所（竹南診所提供）

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