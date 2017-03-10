| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台化訴願案結果揭曉 彰縣府自認「大勝」

2017-03-10  17:19

〔記者林良哲／彰化報導〕台化案訴願爭議今天結果出爐，環保署訴願審議委員會針對訴願做出決定，消息傳出後，彰化縣府召開記者會，直指在4項訴願聲明中，台化被駁回3項，只有1項原處分撤銷，又回到縣府進行審議，就此一結果而言，縣府方面應該是「大勝」！

台化彰化廠3張汽電共生鍋爐操作許可證申請展延案，遭彰化縣政府駁回，台化去年向環保署提訴願，經過5個月訴願審議，環保署今天召開訴願會並做出裁定。首先關於台化請求撤銷彰縣府行政處分，訴願委員會裁決撤銷彰縣府行政處分，並另為適法之處分；另外，台化請求環保署直接展延的部分，訴願委員會則予以駁回，理由是因為環保署並無此權利。

針對環保署的裁定，彰化縣府法制處長黃耀南指出，就台化所提出4項訴願聲明中，被駁回3項，只有1項就縣府的原處分撤銷成功，又回到縣府進行審議，就此一結果而言，縣府方面應該是「大勝」！

黃耀南表示，基於裁定之結果，原處分遭環保署撤銷，縣府必須就台化所提出之申請，另為行政處分，但因台化的鍋爐許可證已於去年9月28日失效，並未獲得展延，就其個人的法律見解，附有期限的許可證應準用民法第102條規定，於期限屆滿時，失其效力。因此，台化因鍋爐的許可證已失效，不能再復燃。

彰化縣環保局長江培根則表示，對原處分遭撤銷的結果表示遺憾，但台化彰化廠的M16、M17、M22等3座汽電共生鍋爐是否能復工？他認為在實務上不太可能，還是要等到環保局另為處分之後，才會有個結果。

廣告
  • 台化彰化廠的3座鍋爐已停工，不再繼續冒煙。（記者林良哲攝）

    台化彰化廠的3座鍋爐已停工，不再繼續冒煙。（記者林良哲攝）

  • 台化彰化廠外的天橋上，仍然懸掛抗議縣長魏明谷的白布條。（記者林良哲攝）

    台化彰化廠外的天橋上，仍然懸掛抗議縣長魏明谷的白布條。（記者林良哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台化 台化彰化廠 彰縣府
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：台化訴願案結果揭曉 彰縣府自認「大勝」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.