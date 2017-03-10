台化訴願案結果揭曉 彰縣府自認「大勝」

2017-03-10 17:19

〔記者林良哲／彰化報導〕台化案訴願爭議今天結果出爐，環保署訴願審議委員會針對訴願做出決定，消息傳出後，彰化縣府召開記者會，直指在4項訴願聲明中，台化被駁回3項，只有1項原處分撤銷，又回到縣府進行審議，就此一結果而言，縣府方面應該是「大勝」！

台化彰化廠3張汽電共生鍋爐操作許可證申請展延案，遭彰化縣政府駁回，台化去年向環保署提訴願，經過5個月訴願審議，環保署今天召開訴願會並做出裁定。首先關於台化請求撤銷彰縣府行政處分，訴願委員會裁決撤銷彰縣府行政處分，並另為適法之處分；另外，台化請求環保署直接展延的部分，訴願委員會則予以駁回，理由是因為環保署並無此權利。

針對環保署的裁定，彰化縣府法制處長黃耀南指出，就台化所提出4項訴願聲明中，被駁回3項，只有1項就縣府的原處分撤銷成功，又回到縣府進行審議，就此一結果而言，縣府方面應該是「大勝」！

黃耀南表示，基於裁定之結果，原處分遭環保署撤銷，縣府必須就台化所提出之申請，另為行政處分，但因台化的鍋爐許可證已於去年9月28日失效，並未獲得展延，就其個人的法律見解，附有期限的許可證應準用民法第102條規定，於期限屆滿時，失其效力。因此，台化因鍋爐的許可證已失效，不能再復燃。

彰化縣環保局長江培根則表示，對原處分遭撤銷的結果表示遺憾，但台化彰化廠的M16、M17、M22等3座汽電共生鍋爐是否能復工？他認為在實務上不太可能，還是要等到環保局另為處分之後，才會有個結果。