賭博電玩招會員臉書認證 警方鬥智3月一舉破獲

2017-03-10 17:37

〔記者王捷／台南報導〕台南中西區某遊藝場，涉嫌提供賭博電玩給賭客，不過這間遊藝場把關相當嚴格，賭客從網路群組看見廣告後，要留下本人臉書讓店家認證，經過確認後，還要本人到店家櫃台提供雙證件做2度認證，在店內玩賭博電玩贏得分數後，則得要到店外的一輛轎車上換取現金，警方歷經3個月蒐證，終於突破重重關卡，今日宣布破案，逮捕店家、賭客並查扣78具賭博機台。

南市警二分局在今年初獲報，某間電子遊戲場以會員制過濾賭客，為擔心警察假扮賭客，賭客不僅要提供店家本人臉書，本人還要到店家櫃台提供雙證件查證，才會能加入會員賭博。

店家還經營臉書，即時公布會員中獎消息，並加入賭博論壇，在網站討論機台機率玩法等，多角化吸引客源。警方發現會員人數持續增加，立即派員埋伏，經過3個月與業者鬥智、比耐心，發現玩家在店內機台獲得積分後，能與店家換取代幣，再拿著代幣換現金。

警方指出，業者為規避警方取締，會派出俗稱「老鼠」手下，專門以現金換取賭客代幣，這間電子遊藝場的「老鼠」是將轎車停在店外，讓賭客上車換錢，方便與店家切割，也增加蒐證取締之困難。

經過蒐證，警方今日宣布破案表示，9日凌晨到店家攻堅，查獲賭客10人、業者4人，並查扣遊戲78台賭博電玩，不過卻被換錢的「老鼠」逃走，目前警方已經掌握歹徒身分，全案將往賭博罪嫌繼續偵辦。