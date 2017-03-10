老翁騎車與賓士相撞 手斷受傷恐還倒賠3萬

2017-03-10 17:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣陳姓老翁去年6月在太保市騎機車與葉姓男子駕駛的賓士車相撞，右手小拇指骨折，手臂有8公分撕裂傷；陳姓老翁說，葉姓男子駕駛賓士車要左轉但並未打方向燈，他煞車不及直接撞上，經鑑定肇責是3比7，對方賓士車維修費用約13萬元，反要求賠償約4萬元，他則求償8萬元工作和精神損失，產險公司僅願賠償6萬餘元，扣掉賠償車損，加上聘請律師的5萬元，陳翁恐將倒賠3萬元，直呼「太誇張！」

陳姓老翁說，去年6月他騎車行經太保市麻太路過溝段，前方賓士車先往右偏，他以為對方要靠右停車，因此騎往左側想繞過去，沒想到賓士車突然又左轉，他來不及煞車撞上飛出，受傷嚴重。

葉姓男子有為賓士車保險，由產險公司負責理賠，協調未成上法院，法官請他們再行調解，但今天和解又失敗，葉某僅表示均交產險公司處理。

陳翁說，車禍鑑定指他應注意而未注意，有三成責任，但是對方沒打方向燈左轉，讓他覺得很不公平；由於機車只有保強制險，賓士車維修報價昂貴，他要自行負擔賠償，又曾請律師打官司，身為車禍傷者，深覺不公。