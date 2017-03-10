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司院擬推 勞、資和法官共商勞資爭議

2017-03-10  17:31

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院民事廳下午召開記者會，廳長邱瑞祥表示，已委託政治大學法律系草擬「勞動程序特別法」草案，初步規劃由法官、勞工代表和資方代表一同進行勞資案件的調解程序，希望草案能在年底前送請立院審議。

邱瑞祥指出，現行法律將勞資案件納為一般民事案件，因此如發生勞資爭議，須受2年時效或存續期間最長10年的限制，未來將立法採取最有利勞工的計算方式。

另外，目前勞工遇到勞資案件必須到資方的總公司提起訴訟，增加勞工訴訟上的負擔，司法院也研擬立法，讓勞工可以在分公司和工廠所在地提起訴訟。

此外，司法院還擬把勞資爭議案件的舉證責任轉換為資方，邱瑞祥指出，民事訴訟法規定，如當事人要主張有利於己的事實，應負舉證責任，但在勞資爭議中，帳冊和簽到等資料都是由資方保管，勞方無法取得有力於己的證據，因此研擬改變現況。

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  • 司法院民事廳長邱瑞祥（左）表示，將力推「勞動程序特別法」草案，保障勞工權益。（記者項程鎮攝）

    司法院民事廳長邱瑞祥（左）表示，將力推「勞動程序特別法」草案，保障勞工權益。（記者項程鎮攝）

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相關關鍵字： 勞工 勞資爭議 司法院 司院 資方
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