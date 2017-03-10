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台東東海岸三鄉鎮農會現任總幹事均順利連任

2017-03-10  16:28

［記者張存薇／台東報導］台東縣東海岸三鄉鎮農會今分別召開理事會，現任總幹事均為績優單一遴聘，順利連任。

長濱鄉部分，因1位理事辭職，現任總幹事林純美獲8票同意聘任，理事長則為邱繼興，常務監事為吳國興。

成功鎮農會部分，現任三巨頭包括總幹事吳全德、理事長曾聖益、常務監事李成忠均獲全票支持連任。

東河鄉部分，總幹事由廖博民連任，原理事長陳文琳兩任期滿、新任理事長為林寶吉、常務監事李純茂。

基層農會選舉和平落幕，縣農會部分，預計24日召開理事會選舉理事、候聘總幹事，現任戴振東為績優總幹事、無人挑戰，可望順利連任。

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  • 長濱鄉林純美（右一起）、鹿野鄉陳正笙、成功鎮吳全德及東河鄉廖博民（左一）均順利連任農會總幹事；縣農會預計廿四日召開理事會，總幹事戴振東（左二）可望順利連任。（記者張存薇攝）

    長濱鄉林純美（右一起）、鹿野鄉陳正笙、成功鎮吳全德及東河鄉廖博民（左一）均順利連任農會總幹事；縣農會預計廿四日召開理事會，總幹事戴振東（左二）可望順利連任。（記者張存薇攝）

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