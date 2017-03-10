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蝶戀花事故歸責超速？ 家屬代表：罹難者白白犧牲

2017-03-10  16:35

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花遊覽車翻覆意外造成33死慘劇，士林地檢署今對外說明偵辦進度，指出事故發生當下遊覽車時速為79公里，而該路段限速40公里，超速近1倍，且遊覽車煞車燈皆未亮起，疑似暗指司機康育薰超速是肇事主因，引發現場家屬不滿，質疑檢方未針對車體、座椅安全討論，「讓罹難者白白犧牲」。

被害家屬代表陳靖堯表示，檢方將意外事故歸責司機超速，但事故發生後，車內座椅幾乎都脫離地面，就算乘客有繫安全帶，是否仍會連同椅子拋飛身亡？且司機為何會在限速40公里處還加速，又或者原路線應直行前往南港，卻突然改下木柵交流道這些部分檢方都沒有說明。

陳靖堯說，國道超速翻車事故經常發生，為何這次卻有33人罹難，他希望死者「死的有價值」，在座椅會被拋飛的狀況下，車體結構還能通過檢驗，法規或其他相關問題是否該檢討改進，避免再有下一批受害者。

士檢則回應，這些疑點在轉入「偵」字案後，都是將釐清的疑點，礙於偵查不公開，暫無法對外說明，法規是否需要調整，資料整理後也會轉知公路總局研擬。

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  • 蝶戀花遊覽車翻覆意外造成33死慘劇，士林地檢署今對外說明偵辦進度。（記者黃捷攝）

    蝶戀花遊覽車翻覆意外造成33死慘劇，士林地檢署今對外說明偵辦進度。（記者黃捷攝）

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