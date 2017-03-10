共諜周泓旭 8年前就來淡江大學當交換學生

2017-03-10 16:25

〔記者張文川／台北報導〕檢調查獲疑似共諜周泓旭，現年29歲的周男，於2012年9月至2016年7月間，在政治大學攻讀企業管理碩士學位，在台灣求學將近4年，廣交台灣人脈，光是臉書所加的好友就有1400多人，交遊廣闊。

事實上，周泓旭與台灣結緣時間可回溯至8年前，早在2009年，老家在中國遼寧省本溪市的周泓旭，21歲就讀中國浙江大學時，就曾經申請來台灣當交換學生，至淡江大學財務金融學系當過幾個月的交換學生。

周泓旭在個人臉書的自我介紹，自稱單身、來自本溪市，卻無厘頭地說自己就讀淡江大學「談戀愛系」、曾就讀新竹女中、曾在政治大學工作，但都不是事實。