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型號顏色數字都一樣 女子牽錯車變小偷

2017-03-10  16:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕車牌號碼數字一樣，害女子牽錯機車挨告！

新北市一名王姓女子，今年1月晚間8時許，至機車停放處準備騎機車去辦事，因機車平常都弟在使用，王女一開始發現鑰匙卡卡的，打電話詢問王弟，王弟要她「鑰匙往上叩一點」，她照做果真成功發動機車，不料辦完事後，機車又發不動，王女以為機車壞了，要王弟牽去修理，王弟才發現姊姊牽錯車，自家機車車號是XXX-267，王女卻牽到車號267-XXX的機車。

事後王女到原本機車停放處附近的中藥行詢問，是否有人遺失機車，才發現失主竟是中藥行老闆，但中藥行發現機車不見當日就已報案，王女因此被依竊盜罪嫌移送。

但新北地檢署調查認為，兩台機車都是同顏色的三陽124CC，車牌號碼均有數字「267」，加上王女發現牽錯車後，主動尋找失主，事後也主動告知失竊機車停放位置，檢方因此認定王女罪嫌不足不起訴。

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