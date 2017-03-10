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不滿王定宇拿他作負面看板人物 陳抗老面孔恐嚇被送辦

2017-03-10  18:58

首次上稿 17:20
更新時間 18:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕民進黨立委王定宇辦公室，今日接到1名自稱「機車隊團體成員楊思聖」的男子恐嚇電話，揚言將「給王委員好看」等語後隨即掛斷電話。警方接到報案進行調查，查證後認定涉案人藍天行動聯盟成員楊思聖疑涉有重嫌。

怎料，楊嫌下午3時許居然自行前往立法院青島一館一樓辦公室，洽詢王委員是否在辦公室時，警方當場將楊嫌帶回到案。

警方調查，楊男是因不滿民進黨立委王定宇9日上午質詢時，使用他的照片作為背景看板，便撥打電話至委員辦公室進行言詞恐嚇，稱將「給王委員好看」。

警詢中，楊嫌承認上午曾撥打電話至委員辦公室，警方晚間依恐嚇危安罪嫌移請送台北地檢署偵辦。

警方表示，60歲的楊思聖為藍天行動聯盟成員，曾分別於2月27日前往台大校友會館、2月28日於中正紀念堂、3月7日闖入考試院年金公聽會表達訴求，涉有違反恐嚇、妨害自由、藉端滋擾等違法行為，均遭依法移送偵辦。

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  • 民進黨立委王定宇辦公室，今日接到1名自稱「機車隊團體成員楊思聖」的男子恐嚇電話。（記者劉慶侯翻攝自王定宇臉書）

    民進黨立委王定宇辦公室，今日接到1名自稱「機車隊團體成員楊思聖」的男子恐嚇電話。（記者劉慶侯翻攝自王定宇臉書）

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