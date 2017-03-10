歷史建築空間再造 交通環保都發將搬離
2017-03-10 16:44
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府交通、環保及都發局配合「台中城市博物館」計畫，明年2月底之前將搬離現址，其中，交通局已決定今年底搬至市政府附近，讓台中州廳周圍歷史空間儘速展開再造，帶動舊城區再生。市議員江肇國說，這是兩全其美的作法。
台中州廳為日治時期歷史建築，民國95年公告為市定古蹟。前市府規劃連同後方附屬建築、舊市議會等進行都更，州廳的古蹟旅館招商失敗，市長林佳龍上任後，爭取中央補助，將州廳連同後方的大屯郡役所與周邊歷史建築，包括舊市議會，規劃為「台中城市博物館」。
市府指出，配合「台中城市博物館」計畫，於州廳辦公的環保局及都發局、舊議會內的交通局，應於明年2月底搬離現址。其中，交通局決定今年底搬至西屯區鄰近台灣大道市政大樓的辦公大樓，環保局及都發局也已編列搬遷預算，但還未找到新處所。
市府表示，台中城市博物館計畫即台中州廳暨大屯郡役所附屬建築群歷史空間再造，除可帶動文化活動與人潮，也將成為文化景觀建築的新亮點，為舊城區再生再添一股力量；而交通局辦公廳舍民國61年興建完成，屬老舊建築，辦公人數也遠超過建物承載負荷。
江肇國表示，州廳、舊議會等建物，具濃厚的文化歷史價值，3個局處搬離、空間釋出後，市府應積極活化、利用。州廳、舊議會離市府遙遠，辦公空間也不夠容納龐大的業務量與員額數，如果順利搬到市府周邊，也能提升同仁工作效率、服務品質，這是兩全其美的作法。
民眾黃小姐表示，她每次到州廳附近洽公，都感到停車空間不足、建築物內部狹窄、老舊等問題，希望搬到新地方後，能讓民眾的洽公環境更加舒適。同時她也提到，她結婚時拍婚紗照的首選就是州廳，市府規劃「城市博物館」，讓人期待，希望能讓更多人來到這個美麗的地方。
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