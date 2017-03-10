涉共諜中生周泓旭 政大入學資料載明是共青團
2017-03-10 16:24
〔記者林曉雲／台北報導〕來自中國遼寧的政大企管所畢業學生周泓旭，傳出因為涉及共諜案遭到收押，政大主秘王文杰今天下午受訪時表示，周泓旭在入學資料中即註明是共青團，但是政大不會因學生的宗教信仰、政治立場不同而有所影響，也不會因此標籤化其他中生。
教育部次長蔡清華呼籲學術歸學術，但也表示，將考慮未來入學時，是否要增加政治相關背景資料，教育部將和陸委會進一步討論。
王文杰說，周泓旭101學年度到政大企研所就讀，去年7月31日畢業，在學期間的表現都很正常、沒有異樣，他當初入學的資料有顯示，他是共青團的團員，但是政大不會因學生的宗教信仰、政治立場不同而有所影響，也不希望因為個案就對中生標籤化。
王文杰說，政大目前的中生有321人，都是透過聯招會報名來台就讀，由校方書面審查，部分科系會有電話或視訊面試，其實如果中生真的有其他意圖的話，審查時很難發現。
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