誤聘非法外勞 包子店被罰15萬
2017-03-10 16:11
〔記者何玉華／新北報導〕自稱從越南嫁來台灣10年、有居留證的外籍配偶「阿香」，由一名台灣籍「老公」陪同到板橋一知名包子店應徵學做包子，老闆見「阿香」國語標準且有家人陪同，沒有查看證件情況下，即不疑有他同意錄用，沒想到勞工局查上門後，才知道「阿香」是非法外勞；雇主雖然喊冤說被騙，但勞工局認為業者疏於查證身分，聘僱流程有過失，裁罰15萬元，雇主相當無奈說，罰這麼重，「要賣多少包子才可以回本？」
勞工局長謝政達表示，新北市外勞人數近8萬8000名，高居全國第3，105年度外勞裁罰共671件，其中「僱用非法或他人申請的外勞」有305件、占45.45％最多，「雇主指派所聘僱的外國人從事許可以外工作」有78件居次，其他為「雇主未經許可非法容留外勞」及「非法媒介外國人工作」。
他建議僱用外國人工作時，把握「停、看、聽」原則，一「停」，先暫停，不要急著僱用；二「看」，依身分別不同，要看的證件也不同，記得「眼見為憑」，證件要看正本，而且一定要拍照存證來自保；三「聽」，不確定外國人可否在台工作時，要先打聽相關規定。
外勞服務科科長廖武輝強調，聘僱外國人必須向勞動部申請許可，國外留學生要打工也要申請工作許可；如果聘僱的是新住民，雖不須向勞動部申請許可，但要查驗居留證、護照及依親戶籍資料等「正本」證件，仔細核對相片及身分資料，以免聘僱到假冒新住民身分的非法外勞從事工作，一經查獲，最高罰75萬元，不可不慎。
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