「超速」奪走33魂！ 蝶戀花撞車時速79公里
2017-03-10 16:20
士林地檢署襄閱主任檢察官陳錫柱（左）10日召開記者會，說明蝶戀花案調查結果。（記者簡榮豐攝）
〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕蝶戀花遊覽車2月13日於國道五號接國道三號引道翻車，造成33人死亡，士林地檢署經過近一個月的調查，10日公布調查報告，其中指出，車禍撞擊當下，遊覽車的時速為79公里，但該處限速為40公里，超速近1倍。
士檢表示，根據遊覽車行進軌跡圖以及後方車輛的行車紀錄器，遊覽車駛出南港隧道時速為84公里，隨即加速到98公里，車禍時則降到79公里，雖有減速，但仍超速。
報告指出，輪胎的胎溝深度並未磨損到指示點，顯示輪胎的堪用度仍在法規範圍內；煞車測試亦正常，而最近3次驗車紀錄，亦未檢查出其他零件異樣。
士檢另認為，肇事路段均有完整速限標示，已盡明顯告知義務，設計並無瑕疵。
綜上，調查報告排除機器問題，直指超速為肇事主因。
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士林地檢署襄閱主任檢察官陳錫柱10日召開記者會，公布相關調查紀錄。（記者簡榮豐攝）
調查結果指出，車禍撞擊當下，遊覽車的時速為79公里。（記者簡榮豐攝）
自救會會長郭靖堯到場聆聽並提問。（記者簡榮豐攝）
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