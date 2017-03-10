共諜案動搖國本 姚中原曾撰文：懲罰太輕

2017-03-10 15:47

〔記者謝君臨／台北報導〕中國籍男子周泓旭涉嫌利用學生身分掩護，來台發展共諜組織，此消息一出，再度引發輿論爭議，前國防部戰略規劃司簡任副處長姚中原曾撰文表示，這些會「動搖國本」並嚴重傷害台灣民主憲政存續的賣國案，之所以會不斷發生，當中最重要原因之一，就是我國法律對共諜案的懲罰太輕。

細數近年來共諜案輕判案例，其中最為著名的，就是中國情報人員鎮小江來台發展共諜組織案，鎮透過我國現役、退役軍官等11人，在台發展共諜組織，最高法院依違反《國安法》判處4年徒刑定讞，同案被告陸軍退役少將許乃權則被判處2年10月徒刑定讞。

其餘的案例還包括，94年3月，海軍前上尉錢經國、盧俊均被中國特務吸收，拉攏我國軍官加入中國共產黨，最高法院依違反《國安法》判錢10月徒刑，盧二審判10月、緩刑3年。

102年7月，聯勤司令部前少將參謀長劉黎宗，涉嫌將列軍事機密的「海軍艦艇匿蹤材料塗裝執行檢討報告」外洩，高院依外患罪判處1年10月徒刑、緩刑4年。

此外，99年2月，國防部軍情局退伍上士張全箴、特種情報官曾能惇，涉嫌替中國刺探軍情局機密文件，高院依違反《國安法》判張1年徒刑、曾9個月徒刑。