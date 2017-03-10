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大義滅親抓吸毒土豪兒 他堅持穿西裝、戴鑽表應訊

2017-03-10  16:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳父報警指兒子情緒不穩要毆打他，員警趕往處置卻聞到安毒刺鼻氣味，陳男為當地土豪，前往警局應訊前要求沐浴，然後西裝筆挺、戴上鑽表、名牌包才出門，大義滅親的陳父淚眼要求警方幫兒子勒戒。

57歲陳父6日上午8時50分許，打電話向警方報案表示兒子要打他，大社分駐所巡佐李世傑、警員賴莉屏獲報前往處理，神情鬱悶的陳父將2人拉到一旁，描述事發經過。

員警進入32歲陳男（公共危險、妨礙公務前科）房間，安毒氣味撲鼻而來，看他神色恍惚且答非所問，直覺有異，並眼尖地發現他身旁有白色藥品及吸食工具，經檢驗為0.8公克安非他命。

陳男坦承吸食安毒，警方要將他帶回製作筆錄時，他堅持出門習慣，要求先沐浴、換上筆挺西裝、戴上手帶鑽錶、提Gucci 、LV名牌包，一身貴氣地出門，在分駐所內相當引人側目。

據了解，陳父為大地主，且經商有成，陳男高中時交友不慎染上毒癮，毒齡達15年，生活都靠雙親濟助，雖曾將他送醫但毫無起色，反而變本加厲會作勢毆打家人，陳父嘆說，「他吸毒吸到頭殼壞掉了！」只好求助警方，讓全家能遠離擔驚受怕日子。

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  • 疑有吸毒惡習的陳男，西裝筆挺地接受驗尿。（記者洪臣宏翻攝）

    疑有吸毒惡習的陳男，西裝筆挺地接受驗尿。（記者洪臣宏翻攝）

  • 陳男隨警察出門到警局應訊前，講究地整理西裝、名牌包準備出門。（記者洪臣宏翻攝）

    陳男隨警察出門到警局應訊前，講究地整理西裝、名牌包準備出門。（記者洪臣宏翻攝）

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