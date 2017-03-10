愈聊愈覺不對勁... 年輕外交官通報檢舉中生共諜
2017-03-10 15:51
〔記者張文川、謝君臨／台北報導〕台北地檢署破獲首件中國學生共諜案，逮捕去年取得政大碩士學位的中國來台留學生周泓旭，據指出，周泓旭被控試圖策反一名他在台灣求學時結識的外交部年輕資淺官員，在中國以「微信」通訊軟體，頻頻詢問他加入「組織」的意願，欲策反他赴日交付機密外交資料，酬勞是免費赴日旅遊與尚未出價的美金金額，上月來台親自洽談，但這位官員愈聊愈發覺不對勁，而向上通報檢舉，檢調獲報後於昨晚發動逮捕行動。
據了解，周男到案後否認是共諜，稱只是和對象「聊聊天」，沒有真的要行動，庭訊時他一派冷靜鎮定，希望能交保出去，自願不請律師的他還略通台灣法律，「不是說可以去公安局定期報到嗎？」，意指願意定期到派出所報到，以取代羈押。
但法院認為他在台北獨自租屋，無家人在台，有逃亡之虞，且是否還有在逃共犯、組織內情、有無涉及其他官員，都尚待查證，有串證之虞，因此裁定羈押禁見。法院將依法行文，請陸委會通知周男在中國遼寧本溪市老家的父母，告知其遭押的結果。
檢調目前初步掌握周男涉及一件涉違國家安全法案件未遂，涉在台發展組織、刺探非國防類的國家機密，昨晚搜索周男租住處，查扣其手機、筆電與手機內的通聯紀錄，正擴大偵辦中。
周男去年取得政大企管碩士學位後返中，今年2月19日以「投資經營管理」名義入台，是一家小公司的聘僱員工，檢調目前仍在查證該公司的背景，究是中國的公司派駐來台灣，還是台灣公司聘僱他，也要查明周男的人際、資金往來脈絡，是否有其他的我國人也成為他的策反對象。
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