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電塔男現身台南永康 與台電、警消僵持中

2017-03-10  15:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台電公司位於台南永康鹽行的161KV高壓電塔，今天下午近1時，民眾發現有一名男子坐在電塔約26米高的地方，疑似與曾在高雄、屏東攀爬高壓電塔是同一人，台電人員雖爬上電塔勸導離開，男子卻愈爬愈高，爬到40米處，目前與警、消僵持中。

據了解，男子已在高雄、屏東等地爬電塔4次，過去給他幾百元後，男子就回到地面，今天台電人員以錢或吃飯勸導，男子都不理會，消防局正出動雲梯車前往中。

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  • 男子爬到台電高壓電塔上，與台電、警消僵持中。（記者劉婉君攝）

    男子爬到台電高壓電塔上，與台電、警消僵持中。（記者劉婉君攝）

  • 從下仰望電塔上的男子，真教人為他捏一把冷汗。（記者劉婉君攝）

    從下仰望電塔上的男子，真教人為他捏一把冷汗。（記者劉婉君攝）

  • 警消及台電人員都到場，試圖勸下這名男子，路旁則有救護車待命中。（記者劉婉君攝）

    警消及台電人員都到場，試圖勸下這名男子，路旁則有救護車待命中。（記者劉婉君攝）

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