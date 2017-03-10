電塔男現身台南永康 與台電、警消僵持中

2017-03-10 15:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台電公司位於台南永康鹽行的161KV高壓電塔，今天下午近1時，民眾發現有一名男子坐在電塔約26米高的地方，疑似與曾在高雄、屏東攀爬高壓電塔是同一人，台電人員雖爬上電塔勸導離開，男子卻愈爬愈高，爬到40米處，目前與警、消僵持中。

據了解，男子已在高雄、屏東等地爬電塔4次，過去給他幾百元後，男子就回到地面，今天台電人員以錢或吃飯勸導，男子都不理會，消防局正出動雲梯車前往中。