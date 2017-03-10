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中國間諜滲透我方日益嚴重 此案最著名

2017-03-10  15:33

〔記者謝君臨／台北報導〕政大企研所畢業生中國籍男子周泓旭，因涉嫌來台發展共諜組織，被台北地方法院裁定羈押禁見；國安局長彭勝竹昨在立院答詢時，也坦言中國利用各種方式滲入，「感覺上比過去更嚴重」；然而，近年來因涉入共諜案的退役、現役將領中，卻有不少輕判案例，引發輿論譁然，其中最著名的，就是鎮小江案。

檢方調查，60歲的鎮小江原籍中國福建省廈門，94年取得香港居民身分後，多次以觀光或經商名義來台，並積極參與各種政商場合，除主動招待現退役軍官飲宴、送禮外，還會餽贈1萬美元，免費出國旅遊等方式吸收下線。

9年多前起，鎮小江與61歲退役少將許乃權、退役上校飛官周自立等人搭上線，吸收我國退役軍官，刺探收集幻象2000戰機、漢光演習、新竹樂山雷達站等軍事情報，而周等人也幫鎮遊說現退役飛官，可轉往中國擔任民航機駕駛，或引薦現役飛官與中國官員會面，多次招待舊部屬出國，遊說加入情報網。

檢調在許乃權103年11月參選金門縣長時，迅速收網查獲，許後來參選落敗，而被鎮鎖定吸收的對象，大多未答應加入共諜網，檢方最後將鎮、許等人，依最重可處5年徒刑的國安法發展組織罪論處。

一審宣判後，檢方認為刑度過低提出上訴，但高院維持一審刑度，仍判鎮小江4年徒刑，因未上訴而定讞。許乃權一審判3年，高院刑度略減為2年10月，許男上訴三審，最高法院去年7月駁回許的上訴而確定。

其餘如周自立、宋嘉祿、楊榮華、馬伯樂等4軍官、李寰宇和朱倩瑩2人因認罪或未遂，分別判刑1年6月至4月，並給予2至5年緩刑確定，至於鎮小江來台發展共諜組織的「線頭」劉其儒，現仍在通緝中。

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  • 原籍福建廈門的鎮小江，94年取得香港居民身分後，多次來台積極參與各種政商場合，並透過各種方式吸收下線。（資料照，記者方賓照攝）

    原籍福建廈門的鎮小江，94年取得香港居民身分後，多次來台積極參與各種政商場合，並透過各種方式吸收下線。（資料照，記者方賓照攝）

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