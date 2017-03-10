藏身深山製毒 警搗獲50公斤安非他命半成品

2017-03-10 14:38

〔記者邱俊福／台北報導〕48歲吳男，涉嫌向原住民承租在新竹縣尖石鄉海拔500公尺的深山小徑一處鐵皮工寮，設置安非他命製毒工廠，躲避查緝，刑事局第八大隊會同基隆市警局刑警大隊經長期蒐證，今天宣佈搗破，逮捕吳嫌，起獲50公斤安非他命半成品。

警方調查，吳嫌在103年跟友人駕車時，曾被警方查獲車內有2公斤安毒，當時同車友人表達毒品為其所有，吳嫌獲不起訴，而吳嫌承租該處鐵皮工寮已6、7年之久，但他被逮後，表示前一天才進入該工寮製毒，現場所有的毒品相關物品都是友人寄放。檢方複訊後，聲請羈押獲准。

警方說，追查南部地區一件毒品案件，發現毒品來源與北部地區一名綽號「高董」男子有關，經循線追查，查悉「高董」男子為基隆地區無業的吳男，即組成專案小組偵查。

專案小組查知，吳嫌偶而離開基隆，去向不明，研判應在其他地區設有製毒處所，經多日跟監，掌握吳嫌曾前往新竹縣橫山鄉一帶山區，經偏僻道路往高山處所而去，進而鎖定吳嫌製毒工廠應設於新竹縣山區。

經派員上山多日勘查與埋伏，本月7日發現吳嫌出現於新竹縣山區道路，跟監進入尖山鄉高海拔地區一偏僻小徑內的鐵皮屋後，久未離開，研判吳嫌已進入製毒。

前天下午警方發動攻堅，以鐵橇執行破門，逮捕正在製毒的吳嫌到案，並在工廠內起獲安非他命半成品50公斤、相關製毒化工原料約300公斤（預計可製成約150公斤毒品），以及馬達、蒸餾桶等大批製毒機具等證物，依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

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