質疑交管起爭執 民眾碎念「找麻煩」遭送辦

2017-03-10 14:26

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名38歲的葉姓男子，昨晚近9時開車行經重陽中正北路，準備左轉往忠孝橋方向，當時厚德派出所警員吳洪岳處理車禍事故正在疏導交通，指揮葉男左轉時，葉男因對向有車未遵從引導。吳員上前質問，要求葉男出示證件，葉男在尋找行照時碎念「專找麻煩的傢伙」當場遭吳員依妨害公務逮捕。

警方調查，葉男當時與妻子準備去接女兒下課，卻不遵從吳員指揮，吳員上前詢問時指揮棒疑撞到轎車後照鏡，雙方因而發生口角，吳員解釋「只是ㄎㄟˊ到而已」並質問「叫你左轉不左轉」，葉男則解釋「對面有車怎麼左轉」。吳員卻不聽解釋，直接要求葉男出示證件，要開單舉發。

葉男聽到吳員要求他出示駕、行照，尋找證件時碎念：「就是有你們這些人，所以才會這樣」、「專找麻煩的傢伙」，引發吳員不滿情緒，質疑葉男妨害公務，當場呼叫大批警力支援，喝令葉男下車，將葉男依現行犯逮捕；讓葉妻當場傻眼，跟著丈夫一同到警局，泣訴「我們沒有怎樣，只是要去接女兒而已。」

三重警方表示，吳員密錄器有拍下葉男及妻子在車內咆哮，確有辱罵員警行為，支持員警執法，但也多次勸戒吳員與民眾接觸時要保持冷靜，相互尊重；葉男被帶回警局後表示只是碎念聲音較大，並無辱罵吳員的意思，也向員警道歉，今天上午依妨害公務罪嫌移送法辦。