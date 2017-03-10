優秀弱勢學生不能出國進修 中山大學幫忙圓夢

2017-03-10 13:56

〔記者洪定宏／高雄報導〕為了讓優秀清寒學生也能出國進修，中山大學成立「乘風萬里‧轉動人生」清寒獎助學金，包括龍慶鋼鐵董事長謝進南、舊振南食品公司董事長李雄慶、雷科董事長鄭再興、巴巴事業董事長黃炯輝等多位企業主，共捐贈1000萬元，協助中低收入戶與特殊境遇家庭成績優秀學生，到外國大學修讀學分、實習或擔任國際志工，由獎助學金支付其全程機票、學費及生活費，預計1年將有50人受惠。

「乘風萬里‧轉動人生」清寒獎助學金是中山大學第一個為培育弱勢學生出國進修的獎學金，由校長鄭英耀及副校長蔡秀芬發起，獲得企業主、校友、專業經理人及師長響應，募得1000萬元經費。

鄭英耀強調，中山大學除參與「繁星計畫」平衡城鄉差異，多年來也實施扶助弱勢優異學生的「南星計畫」入學管道，104學年度招收的經濟弱勢學生比率為國立大學之冠，包括優秀的低收入戶、失業家庭子女、原住民、特殊境遇婦女子女、身心障礙學生及子女等，希望這份獎助學金能讓他們一圓出國進修的夢想。

蔡秀芬指出，經濟弱勢學生「不敢有出國夢，只能把這個願望藏在心裡」，非常可惜，因為國際視野與國際移動能力是社會菁英不可或缺的軟實力，因此，她與鄭英耀發起募款活動。

蔡秀芬表示，這項獎助學金由「貴人」冠名捐贈，校方會安排雙方認識，讓贊助者了解學生出國後的需求、學習內容，學生知道贊助者身分，應該會更惜福，將來若有能力，也會幫助需要的人。