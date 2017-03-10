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連傳鬥毆 飆仔丟信號彈燒毀無辜車行

2017-03-10  16:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕兩批人馬晚間騎車，僅因懷疑對方逼車，竟上演全武行，當街鬥毆，一方甚至丟擲信號彈展現火力，未料竟波及一旁中古車行，燒毀5車，飆仔耍狠不成，還要賠償上百萬修車費用，警方逮捕3嫌到案，楞少不知闖禍，都互推給對方。

樹林警方調查，兩批飆仔騎車外出，4日行經新北市樹林區環漢路五段，疑一方認為對方逼車，開始叫罵挑釁，其中一方停車理論，雙方大打出手，其中19歲葉男跟20歲的林男眼見打不過對方，葉嫌從置物箱內拿出信號彈，朝對方丟擲，未料波及一旁的「HOT大聯盟」中古車行，因汽車內儲放汽油等易燃物，瞬間燒毀，消防人員到場，發現是打架後縱火通報警方。

警方過濾車牌，通知3嫌到案，並依違反公共危險送辦；據瞭解，檢警日前拘提樹林區天道盟首惡陳重光，羈押獲准後，懷疑另一方與陳嫌交惡的幫派份子，大舉向陳嫌手下爭地盤，懷疑因此釀成多起鬥毆，警方正密切觀察、蒐報偵辦中。

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  • 飆仔因行車糾紛，丟擲信號彈卻燒毀無辜的中古車行；樹林警方通知3人到案。（記者吳仁捷翻攝）

    飆仔因行車糾紛，丟擲信號彈卻燒毀無辜的中古車行；樹林警方通知3人到案。（記者吳仁捷翻攝）

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