公親變事主！為人調解險遭刺 嘆：好人難做！

2017-03-10 13:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子因細故常與楊姓妹婿起衝突，楊母擔心愛子安危，找來陳姓鄰居相助，卻公親變事主，險遭張持的鐵棍刺中胸部，幸楊及時解救，撿回一命。基隆地檢署今天依殺人未遂等3罪嫌將張男起訴。

起訴書指出，37歲的張姓男子與楊姓妹婿常因細故起衝突，發生多次毆打，雙方互控傷害。

2年前9月，張到妹妹家，見到妹婿又發生爭吵，雙方一路扭打至住處附近公園。

楊母得知後，請陳姓鄰居前往查看，盼化解兩人爭執，未料張竟惱怒當著眾人面恫嚇陳：「你要再多管閒事的話，我就讓你死」、「我95年就殺死過人，因為我拿得到精神病證明，打死人都沒事、、」，嚇得陳不敢靠近。

3個月後，張又到妹妹家，嚇得妹妹不敢開門，張竟持鐵棍撞擊妹妹住處大門。

陳聞聲外出查看，反遭張持鐵棍攻擊，打破陳住處落地窗大門後，闖進屋內，持鐵棍朝陳的心臟刺去，還好楊及時從隔壁跑來相助，一把抓住張的雙手，妹妹又以身體，阻擋在陳前面，陳才躲過一劫，大嘆：「好人難做！」

檢察官認定，陳非法侵入住宅，又持鐵棍攻擊人的要害，依殺人未遂、侵入住居與毀損等罪嫌起訴他。