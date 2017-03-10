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埔里鎮農會「三巨頭」平和產生 總幹事何世鴻5連霸

2017-03-10  13:41

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮農會今上午選舉理事長、常務監事，過程一團和氣，新任理事長江林秉、常務監事王彩雲均全票過關，總幹事何世鴻也獲理事會全票聘任，順利達成五連霸，何世鴻強調，多年來農會辛勤經營，讓員工福利待遇不輸銀行、公職，吸引更多年輕人才投身農會服務會員，未來也要持續推廣行銷，讓農會業不斷向上提升。

埔里農會上午10時先召開理事會，選票第18屆理事長，理事江林秉如預期獲全部理事支持，當選理事長，前理事長也是縣議員王彩雲2屆理事任滿，本屆轉戰常務監事，以3票順利當選，總幹事由何世鴻1人登記候聘，理事會也以9票同意聘任案。

何世鴻於第14屆擔任埔里農會總幹事至第18屆，五連霸順利達陣，何世鴻指出初上任頭幾年的農會績效不佳，個人考績是「鴨母」，員工也拿不到獎金，感謝所有員工努力與理、監事會支持，至第15屆後段起，農會績效顯著提升，現在員工福利待遇不輸銀行、公職，員工的向心力、榮耀感相對增加，農會這個百年老店也能吸引更多年輕新血投入，讓業務蒸蒸日上。

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  • 南投縣埔里鎮農會「三巨頭」今順利誕生，常務監事王彩雲、理事長江林秉、總幹事何世鴻（左至右），何世鴻更達成五連霸。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮農會「三巨頭」今順利誕生，常務監事王彩雲、理事長江林秉、總幹事何世鴻（左至右），何世鴻更達成五連霸。（記者佟振國攝）

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