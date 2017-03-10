濾水器惡臭流黑油 市議員踢爆無法可管
〔記者黃建豪／台北報導〕民眾或餐飲業者為提升用水品質，不少人會自費購買昂貴濾水器材，但網站和市面卻流竄大量假貨，超過20年無把關機制。台北市一名咖啡店長秦小姐就在網路上買到會發出惡臭與黑油的劣質濾芯，但因拆封無法退貨，台北市議員王威中昨陪同召開記者會，指仿造大廠的濾芯、濾頭相信在台灣已流竄上萬組，政府卻沒有檢驗標準，呼籲中央政府應儘速修法，地方政府則要成立專案加強把關，避免再有消費者受害。
秦小姐表示，她在一年半前向美國EVAPURE代理商愛惠浦購買整組濾水器材，半年後要更換濾心，在網路上找到平行輸入、且一樣型號的濾芯，只要1800元，不到原廠價的一半，因此買了兩支，但一裝上就發出臭味，甚至流出黑油，瓶身外觀還有可疑磨擦痕跡，想要退貨，但拍賣網站卻註明一經拆膜就不能退錢。
王威中指出，這樣的劣質濾芯、濾頭縱使外觀和正貨如出一轍 ，還號稱是平行輸入，卻沒有原廠代理授權與售後服務，愛惠浦則自費將網路假貨送SGS申請檢驗，還檢查出重金屬和水殘渣檢出，但政府沒有檢測法源，營業店家和家用濾水器也不包含在飲用水管理條例範疇內。
愛惠普副董事長鄭耀輝也說，他們公司代理EVAPURE濾水器32年，常有消費者上門反映買到劣質貨，追查發現來自網路或民間水材行，但在沒有台灣法源可管，希望政府能成立機制，做好把關。
消保官指出，若民眾在網路上買到劣質品，依照消保法第19條，在檢查商品完好的必要範圍內，消費者都可以無條件退貨，若產品有瑕疵，也可依照民法要求業者退換貨。
台北市政府環保局說明，針對濾水器材管理，立法院曾召開協調會，指示由經濟部標準檢驗局針對家庭淨水器研擬國家標準草案，但還在研議當中。衛生局則承諾，該局會在年度飲冰品抽驗計畫中，啟動專案對濾芯、濾頭等濾水器材品牌進行調查。
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