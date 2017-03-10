拾荒老婦被撞命危 暖警口對口人工呼吸搶命

2017-03-10 13:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮日前發生一起行人遭撞的交通事故，被撞蘇姓老婦人當場倒地昏迷，當時北斗警分局埤頭派出所警員黃琮瑜下班騎機車經過，發現老婦生命危急，二話不說馬上跪在地上對阿嬤施予CPR及口對口人工呼吸，直到救護車抵達仍沒放棄，可惜阿嬤仍傷重不治。急救影片曝光後，不少民眾對員警抱持肯定，黃警表示，救人是警察職命，未能及時搶救仍覺得難過。

影片內容顯示，蘇姓婦人（75歲）遭撞後倒地不起，假牙與斗笠散落一旁，警員黃琮瑜上前呼喚老婦但都沒反應，於是趕緊為老婦施予CPR，並多次口對口人工呼吸，也不斷大喊「阿桑」，希望婦人醒來，1分鐘救護車抵達，他焦急的大喊「OHCA！快點」。

警方調查，蘇姓婦人撿拾回收維生，當天下午4點多在斗苑路二段遭廖姓騎士（25歲）從後撞擊後昏迷，經急救轉診彰化基督教醫院仍傷重不治。廖男向警方供稱，行經該路段時，老婦突然衝出來撿紙箱，一時反應不及才撞上，對此遺憾也感到相當懊悔。

黃琮瑜表示，騎機車下班回家發現前方路口有狀況，隨即脫下外套先疏散交通，並聯絡救護車，呼喚老婦時發現已無呼吸心跳，便依照平常訓練方式，對婦人施予CPR，希望婦人能趕快醒來，對於未能搶回婦人性命，感到難過跟不捨。

警方事後發現，蘇婦家境貧困，與53歲兒子相依為命，一度連喪葬費都籌不出來，黃琮瑜得知後，立即轉報馬上關懷及張榮發基金會，7日前往老婦家中表達慰問並致贈喪葬費用，希望老婦兒子早日走出喪母之痛。