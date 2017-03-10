防範類似W飯店案 議員要求旅館人員主動通報

2017-03-10 13:10

［記者張存薇／台東報導］台東縣議會今天審議「台東縣營業衛生管理自治條例」，縣議員洪宗楷以Ｗ飯店女模案為例，要求條文加入「如有疑似毒品、不法，飯店、旅館人員須主動通報」，不過衛生局代理局長辛進祥說明，這個條例單純規範營業安全、衛生管理，應由觀光及警政相關單位處理。

洪宗楷說，Ｗ飯店案受害者是台東子弟，後續也發生好幾起飯店人員直接清掃、發現可疑未通報的案件，建議衛生局提出「台東縣營業衛生管理自治條例」修正案時，一併考量加入從業人員發現不法應主動通報的條文，發生問題可據此究責。

議員江堅壽則表示，的確有修法必要，但這是中央主管機關權責，應由縣籍立委要求中央立即修法、甚至連二級毒品刑責也要加重，不要再毒害下一代。

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