蝶戀花33死案 士檢下午3點半說明

蝶戀花遊覽車翻覆33死案，檢方下午將說明偵辦進度。圖為案發現場。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-10 12:47

〔記者黃捷／台北報導〕蝶戀花遊覽車意外造成33死慘劇，外界質疑蝶戀花創辦人周比蒼剝削旗下司機，因疲勞駕駛才引發意外，士林地檢署調查到一段落，日前也已訊問完所有死者家屬及傷者，今天下午3點半將召開說明會，向外界公開偵辦進度。