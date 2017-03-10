土豪哥被討封口費？ 律師：有傳聞，建議朱別給

2017-03-10 12:35

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理W飯店郭姓女模命案，今首度開庭，提訊包括「土豪哥」朱家龍等4名在押被告，與2名交保的共犯；今有媒體報導，疑有同案被告看準土豪哥財大氣粗又怕事，在事發後向朱家龍討1億元安家費，否則就要全抖出來，還有在場的小模傳播妹也向朱要討1000萬元封口費。

對此，今法庭內無人反映有這種事，土豪哥的律師李建慶庭訊後受訪說，有聽聞過一些傳聞，但他不知是否為真，先前曾建議朱和家人若收到這類訊息，建議最好不要配合付錢。

全案被告共6人，土豪哥朱家龍被依違反《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死罪起訴，求刑12年；同罪名被告洪聖晏、蔡逸學各被求處11年6月、11年；藥頭江哲瑋、張子奕依販毒罪嫌起訴，各求刑11年、10年6月；另依湮滅事證罪起訴陳秉澤。

土豪哥今供稱，他是接受朋友邀請才赴現場參加派對，律師補充說朱家龍不僅未轉讓疑似禁藥的毒品，也未向藥頭張子奕、江哲瑋買毒，且派對期間，他2度離開房間，不知道同房其他人有沒有買毒或吸毒；死者生前意識不清、在場被告未送醫，反而聯絡密醫施打排毒針，都與朱沒有直接關係。

蔡逸學答說，是朱家龍主動找洪聖晏開趴，洪再邀他參加，他和朱一起走進房間，一進房就看到桌上有朱家龍放的毒軟糖，朱叫他去聯絡藥頭調大麻來，他就聯絡藥頭江哲瑋問是否弄得到大麻，「一開始我只是開玩笑，後來也沒成功拿到大麻」，江只有帶來一些毒品。

江哲瑋承認去年12月4日凌晨4點多帶5包「金色小惡魔」咖啡包、20顆搖頭丸、20公克K他命進入辦趴的W飯店房間，給房內的人施用，並收取3萬5000元，同月6日晚上9點多又帶「梅片」20片、K他命20公克，預計收取3萬元，強調是受託去買毒，否認販毒牟利，且是買1次毒、分2次取貨，應只論一罪。

另名藥頭張子奕也說是應朱家龍之邀，才赴房間「趴踢」現場，他雖承認提手提袋進入房間，但不承認袋內裝的是毒品咖啡包，他沒有向房內的人收錢，他並未意圖營利而從中獲利。

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