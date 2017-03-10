女騎士命喪混凝土輪下 肇事原因警方釐清中

2017-03-10 12:22

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區福德一路、南陽街口今天上午發生一起死亡車禍！

40歲蔡姓女子今天上午10點45分，騎經新北市汐止區福德一路、南陽街口時，命喪預拌混凝土車輪下，頭部重創，送醫不治。

蔡姓女騎士騎到福德一路、南陽街口時，與沿南陽街右轉福德一路、由50歲黃姓駕駛的預拌混凝土車發生碰撞。

蔡女連人帶車，遭預拌混凝土車右前輪輾壓，頭部重創，送醫不治，黃姓駕駛酒測值為零。