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僅裁罰未勒令停業！照顧中心還有21位長者

2017-03-10  12:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龍潭區私立愛心照顧中心火警，雖然1樓為合法立案，但卻違規延伸到2樓且超收嚴重，連照護人力也被查出人力不足的問題，清晨一場火已奪走4位長者性命，另有13人還在醫院治療，社會局卻只對照顧中心祭出裁罰、未勒令停業，照顧中心目前仍有21位長者，安全堪憂。

社會局長古梓龍表示，火警發生在「合法立案」範圍之外，會依法對業者祭出最重30萬元的罰款，但1樓屬於合法立案的範圍，照護人力不足的部分也在限期改善期限內，是否勒令業者停業還需研議，另會要求稽查人員不定期突檢，也呼籲業者要有「良心」，家屬將長輩送到安養中心時，務必要檢視業者是否有立案、環境是否安全。

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  • 社會局長古梓龍表示，將對業者祭出最重30萬元裁罰。（記者鄭淑婷攝）

    社會局長古梓龍表示，將對業者祭出最重30萬元裁罰。（記者鄭淑婷攝）

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