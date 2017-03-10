老師在說你有沒有在聽！她招會員教期貨被起訴
2017-03-10 12:52
［記者楊政郡／台中報導］老師在說你有沒有在聽！自稱「老師」的施女在「期指操作天地」的部落格，吸收會員，然後在LINE群組中指示會員下單買賣期指「時點」，違法經營期貨顧問事業，台中地檢署依違反期貨交易法起訴。
起訴書指出，50歲施女自稱老師，在102年至105年5月間利用網路設備，設立「期貨操作天地」之部落格，廣為招攬不特定會員，入會費收7至8千元，平常提供台灣加權股價指數期貨交易的研究分析意見，如果有好的進場時點，就以LINE通知各會員。
檢方指出，傳喚多名會員證人，根據證人提供談話紀錄，被告已具體提供期貨投資標的、買賣時點建議，不是單純的投資心得分享，已屬期貨顧問事業範圍，而會員提供匯款後，獲得上述報酬，顯有對價關係。
被告違反期貨交易法第82條第1項、修正前第112條第5款規定，可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。
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