擔心槍枝被查獲 男加速逃逸險拖行所長

2017-03-10 12:11

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名38歲林姓男子昨天深夜載著林姓友人行經淡水學府路口時，因未熄火停靠在路旁，引起巡邏員警注意，上前盤查，林男起初配合出示證件，不料所長賴崇逸要求熄火下車後，林男竟加速逃逸，險些擦撞拖行所長。淡水警方立即請求支援，最後在中山、原德路口攔截圍捕，逮到2人，並找到裝有改造手槍的藍色袋子，訊後依社維法將2人送辦。

警方調查，林男車上並未發現違禁品，但追捕過程中發現33歲的林姓友人從副駕駛座丟出一個藍色包包，檢查後發現裏頭藏有一把貝瑞塔M9改造手槍，送驗後發現槍管並未打通，無殺傷力。

林男向警方供稱，當時因為擔心友人持有的槍枝遭警方查獲，才會加速逃逸，並無衝撞員警的意思，警方訊後依社會秩序維護法將2人移送法辦。

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