告白11次遭拒 男狂砍按摩女50刀被判無期定讞

2017-03-10 12:08

〔記者項程鎮／台北報導〕男子黃建智愛上陳姓按摩女，告白11次都遭拒，羞憤之下竟抽出預藏的藍波刀狂刺對方近50刀，陳女肋骨斷裂，心、肺等器官破損大量出血慘死，黃男到法院時翻供，改口檢警偵訊時耳邊有幻聽才認罪，最高法院維持高等法院見解，依殺人罪判處無期徒刑確定。

判決指出，在郵局任職的42歲的已婚黃男，跟朋友到台北市一家按摩店消費，對47歲的已婚陳姓按摩女一見鍾情，之後不僅每週都去光顧，還因此離婚。

黃男向陳女告白失敗10次後，仍不放棄，前年12月2日上午再度跑到按摩店內向陳女告白仍遭拒絕，黃男當場情緒失控，抽出預藏的小藍波刀，朝陳女狂刺近50刀，大喊：「我那麼愛妳，為何妳不接受我？」陳女送醫不治。

高院認為，黃男預藏刀械在身，已屬預謀犯案，審理期間還指稱警詢和偵查時，耳邊有聲音要他承認預謀殺人才認罪，希望爭取減刑，合議庭考量黃男已賠償100萬元，過去無前科紀錄，判處無期徒刑，上訴後被最高法院駁回。