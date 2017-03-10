身手了得！ 員警展輕功飛撲歹徒當街肉搏
2017-03-10 11:55
〔記者湯世名／彰化報導〕傳說中的「凌波微步」重現？彰化警分局民生路派出所員警邱民瀚昨天騎警車執勤時，發現騎機車男子許學文形跡可疑，上前攔查，不料許男加足馬力逃竄，邱員狂追攔車，為攔下機車並與對方碰撞倒地，邱員連同警車噴飛10多公尺，但旋即滑步起身，顧不得身上挫傷，奮力將許男制伏，許男左手脫臼痛得滾動哀號，支援警力趕抵，從許男身上起出安非他命等贓證物，擴大偵辦。
警專畢業未滿2年的22歲員警邱民瀚，昨天下午5時騎警車在彰化市區執行巡邏勤務，行經南校街與博愛路口時，發現前方騎機車的38歲男子許學文形跡可疑，以行動電腦查詢後，發現是通報失竊機車，立即上前攔查，不料許男加速逃逸，邱員立即通報警網攔捕。
邱員狂追至中山路、曉陽路口，雙方機車發生劇烈碰撞倒地，邱員連同機車滑行10多公尺，只見邱員有如展現輕功一般滑步後起身，再反身抓住逃跑的許男，雙方發生扭打，邱員仍迅速將許男制伏，許男痛得不斷哀嚎「左手好痛啊！」，派出所長王英州率支援警力趕抵現場，許男還大叫「好痛啊，不要碰我！」，警方立即通報救護車前來將許男送醫治療，許男左手脫臼，邱員則手腳挫傷。
警方從許男身上起出安非他命及吸食器，全案依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。
員警邱民瀚說，當下他只想趕快把對方逮捕，完全沒感覺到自己也受傷。彰化警分局長陳順和則讚許邱員畢業未滿2年，能有如此英勇的表現，實屬難得。
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