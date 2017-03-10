照顧中心火警揭「黑戶」漏洞 夾板內藏電梯避稽查

2017-03-10 11:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龍潭區私立愛心照顧中心火警，造成4死13傷，桃園地檢署檢察官、社會局長古梓龍今天上午分別到現場勘查，古梓龍表示，照顧中心1樓為合法立案，但業者刻意隱瞞2樓違法收容，甚至連電梯都用夾板掩飾，過去聯合稽查時，都不曾發現2樓還有收容長者的情形存在，將依據老人福利法予以業者最重30萬元裁處；檢警也將追究業者是否涉及業務過失致死等刑責。

這起火警起火處在2樓，救出的長者分別被送到醫院救治，1樓的21位長者，在火警後重新送回安置，家屬已陸續趕往探視。