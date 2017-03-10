「暗黑幣」詐菜藍族5000萬 警員遭起訴

2017-03-10 11:52

〔記者謝君臨／台北報導〕以女子孟淑蓁、其夫台南市第六分局警員陳俊葆為首的詐騙集團，鎖定市場「菜籃族」，涉嫌從103年10月起，打著投資「暗黑幣」、「霹克幣」等方案，誆稱數月內保證回本，詐騙逾50名被害人，不法所得至少5000萬元；台北地檢署今依違反銀行法、詐欺等罪，起訴孟淑蓁、陳俊葆等多人。

「暗黑幣」、「霹克幣」是近年誕生的網路虛擬貨幣，與「比特幣」性質相同，但相較於「比特幣」更具匿名性，因而被詐騙集團用來洗錢。近期詐騙案多發生於中國，檢警懷疑本案主嫌孟淑蓁與中國共犯串謀，將不法所得透過地下匯兌匯往中國。

檢警調查，該集團運作模式類似「老鼠會」，在台北的高級飯店、咖啡店舉辦投資說明會，吸引不特定民眾加入，對外宣稱投資「暗黑幣」、「霹克幣」、「香港寶石集團」、「DT1010」線上遊戲等4方案，只要月付2萬6000元至60萬元，5個月內保證回本，但投資者卻多血本無歸，有被害人被騙達300萬元，憤而檢舉。

據了解，去年7月間就曾有一名陳姓被害人出面控訴，指孟女多次強調丈夫從警、「絕對不會騙人」，邀約她加入網路遊戲虛寶買賣及投資「暗黑幣」，不料最後她不僅10多萬資金血本無歸，還反被孟女嗆聲：「我老公是警察，要找黑道、白道我都不怕！」

陳俊葆隸屬的台南市警第六分局當時接獲檢舉後，將本案分為刑事案件與警員風紀兩大部分進行調查，事後將孟女依詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦，陳員也列入案件關係人及警方內部管制名單，不料全案仍在偵辦中，陳員就又傳涉入規模更大、金額更高的吸金詐騙案。

北檢去年11月15日指揮刑事局，搜索該集團全台9處據點，查扣相關帳冊、會員名單、銀聯卡等資料，並以被告身分約談首腦孟淑蓁、陳俊葆、孟女的妹妹孟芬琴及講師共8人。