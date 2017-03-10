火災燒死毛小孩、嗆傷父母 女抱狗屍痛哭

2017-03-10 11:41

〔記者王捷／台南報導〕台南市南區新興路一帶上午發生一件住宅火災，起火原因疑似為電線走火，燒死呂家一隻寵物狗。屋內雜物多導致悶燒，現場布滿濃煙，91歲的男屋主曾逃出屋外，但為搶救貴重物品而重返屋內，暈倒在客廳遭嗆傷，女屋主則在屋外嚇得不知所措，屋主女兒則抱著寵物狗屍體痛哭，詳細起火原因仍待調查。

今天上午7時50分，台南市消防局勤務中心接獲報案，當時66歲杜姓女屋主已經逃出，但91歲呂姓男屋主受困火場，消防員緊急入屋搶救，發現呂男躺臥在客廳內，消防員緊急將他抬出，但他們飼養的一隻寵物狗已經死亡。

女屋主被救出後，嚇得雙手合十，嘴裡唸著「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，鄰居趕緊拿出椅子讓她坐下休息，並在一旁陪伴、安慰。呂姓屋主的女兒住在一旁的國宅，得知發生火警後，趕緊跑回住處，得知她飼養多年的一隻小狗死亡，哭的呼天搶地。

因屋內堆滿雜物，消防員寸步難行，經過多方搜索，發現起火點在一樓後方的男屋主房間，火勢延燒到後方廚房。消防員一邊滅火，一邊清理雜物，所幸火勢沒有延燒，只是屋內都是濃煙，消防員花了約20分鐘才排除。

警方調查，呂姓屋主是名退役軍醫，他退休後與杜姓妻子住在當地30多年。至於詳細起火原因，仍待消防局火場調查人員釐清中。