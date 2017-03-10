汽車旅館與應召站跨業合作 3人被起訴
2017-03-10 11:45
［記者楊政郡／台中報導］應召站業者以LINE軟體招攬客人，勾結汽車旅館業者提供房間，客人來說出通關密語，如「必勝客」、「金牌的朋友」、「可樂的朋友」等，就可以有專用房間，這種跨業合作，提供房間兼性服務，且價格不變，目前在台中蔚為風潮，王姓應召站業者及汽旅的李姓值班主管、絲姓櫃檯人員等3人，被依妨害風化罪起訴。
起訴書指出，李某是西屯區某汽車旅館的值班主管，絲女是櫃檯人員，王某則是應召站成員，105年10月間王某出面與汽車旅館談合作，由王以每房間2000至2500元承租8間房，做為應召站的「砲房」。
應召站以LINE群組拉客，如「拉拉」、「樂舒活」、「單身貴族」、「小優」等群組，王某也以LINE通知男客交易地點及通關密語，到了汽旅之後男客說出通關密語，如「必勝客」、「金牌的朋友」、「可樂的朋友」等，櫃檯人員就會拿出房間鑰匙，男客開門進入，小姐就在裡面等候。
男客全套性交易一小時3000至3500元，不但可以享受汽旅的設備，還有性服務，而價格不變，檢警在同年月19日下午，就同時在6間房內查獲6名中國籍女子及6男客正在進行性交易，另兩房內還有2中國籍女子在「等待客人中」，這種跨業合作一時蔚為風尚。
台中地檢署偵結，依妨害風化罪起訴王男及汽旅業者李、絲等3人。
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