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私立愛心長照中心 去年夜間稽查竟無護理人員值班

2017-03-10  11:35

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市私立愛心長期照顧中心今天清晨發生大火，造成4死13傷慘劇，市府社會局長古梓龍表示，去年8月、今年2月稽查時發現護理、看護人力嚴重不足，其中，去年8月的夜間稽查，當時收容19人，竟然沒有護理人員值班，已經違反每20人必須具備一名護理人員的規定。

古梓龍說，對於老人常照中心，看護人力要求，白天為每8位老人配置1名看護，晚上則是25名老人配置1名看護，至於護理人員，則是白天、晚上都是20名老人配置1名護理人員，且現場必須隨時維持一名護理人力。

古梓龍說，去年8月31日社會局夜間稽查，當時1樓收容19人，現場竟然沒有護理人員值班，今年2月21日聯合稽查，護理人力短缺1人，現場只有2位本國籍看護排班， 缺少4位本國籍看護，社會局要求3月25日前限期改善。

古梓龍表示，該機構於103年6月12日立案，登記範圍僅有1樓，核定床數為22床（含插管11床），經初步調查，目前收容人數為37人，包含1樓21人、2樓16人，今天凌晨起火點的2樓非登記範圍，違規使用事實明確，從搶救人數判斷，該長照中心有明顯超收情形。

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