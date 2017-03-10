把風在車上睡著了... 特警輕鬆攻堅破獲大賭場

2017-03-10 11:31

〔記者黃建華／高雄報導〕你累了嗎？高雄市警局督察室靖紀小組今天凌晨率保大特勤幹員在鼓山區農16豪宅特區欲取締一處天九牌職業性大賭場時，賭場把風人員竟然在車上睡著了，警方不費吹灰之力，順利攻堅逮捕賭場場主、工作人員與賭客24人，查扣賭資、抽頭金共15萬7千元，全案依賭博罪與社會秩序維護法送辦！

高雄市警局督察長鄭明忠日前接獲線報，指有天九牌大賭場，隱藏於美術館農16豪宅區開賭，專車接送賭客至賭場，鄭督察長獲悉後即指示靖紀小組探訪佈線取締，確認賭場位於農16大順路一棟5樓透天別墅，聚賭時間為凌晨1時至清晨6時許，賭場內外均有把風人員，大門外設有3組監視器，並聘雇專人監看，同時該賭場置於透天厝之2樓並加裝3道鐵門，門禁嚴密。

今日凌晨3時30分，靖紀小組組長梁東山持搜索票，率保大特勤員警前往取締，警方原想先行控制在路口車上把風人員，想不到把風人員竟已在車內呼呼大睡，警方不費吹灰之力，輕鬆控制把風人員，遂即由特勤員警持破門器，攻堅連破大門及2樓進入賭場，破獲該天九牌（俗稱黑粒仔）職業大賭場。

警方調查，賭場朱姓主持人（男、36歲）以每月4萬元承租該5樓透天庴，經營天九骨牌賭場抽頭營利，還自備點鈔機，準備大撈一筆，但剛開賭沒幾天，就被靖紀小組抄了。

在場21名賭客，年齡約30至50歲，查扣賭資新台幣14萬元、抽頭金新台幣1萬7000元、天九牌3副、骰子1盒、無線電對講機、監視器主機、鏡頭及點鈔機等，全案連同主持人及內、外把風等3人，依刑法賭博罪移送偵辦；其餘賭客21人則依社會秩序維護法裁罰。