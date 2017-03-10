海外詐騙機房設功德箱 得手「還願」謝謝土地公保佑
2017-03-10 11:38
〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天宣布跟印尼警方聯手在印尼雅加達2處透天豪宅內，搗破2處專鎖定中國民眾的「假官署」詐騙機房，發現機房內竟設置功德箱，還膜拜土地公，只要得手便投錢「還願」謝謝土地公，但仍沒有獲得保佑，遭警方破獲，共逮54人，其中台籍嫌犯18名、中國籍犯嫌36名，並於現場起獲大量行動電話、電腦、中國民眾個人資料等贓證物，目前正持續擴大清查中。
刑事局表示，去年已陸續偵破設置於印尼、泰國及菲律賓的電信詐欺機房，今年度更由刑事局打詐中心與印尼雅加達打詐中心首度洽談合作共識，並由刑事局專案小組與雅加達刑警大隊於昨天在雅加達市郊共同查獲這2處電信詐欺機房。
刑事局駐印聯絡官日前接獲情資，發現該2處豪宅，有不明人士進駐，可能為詐騙機房，便結合航空局、移民署、駐印尼代表處，並提供相關情資予印尼警方。
同時分別報請新竹、苗栗地檢署指揮，並派員至該國共組專案小組，進行實地跟監。
案經台、印警方通力合作下，先期掌握犯嫌作息及機房周邊環境，預先部屬警力，昨天執行同步搜索，攻堅之際即時控制現場，一舉搗毀該2處詐欺機房據點，分別查獲以41歲傅龍華及25歲徐偉喆等人的詐欺機房。
目前所有嫌犯正在印尼接受偵訊中，我方也將透過兩岸共打機制擴大清查被害人。
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