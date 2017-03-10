愛心照顧中心疑違規使用、超收 鄭文燦：從重處罰

2017-03-10 11:07

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市私立愛心長期照顧中心今天清晨發生大火，造成4死13傷慘劇，由於該安養院涉及違規使用及超收，對此，桃園市長鄭文燦已經指示相關單位從重處罰。

對於傷亡人員及家屬，鄭文燦也請社會局長古梓龍代表先行探視慰問，並請社會局與衛生局並全力協助家屬處理善後。