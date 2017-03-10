照顧中心4死13傷 桃檢檢察官勘驗究責

2017-03-10 11:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 桃園市龍潭區私立愛心照顧中心火警釀4死13傷，照顧中心2樓根本是「黑戶」，違規使用又超收，昨天停電、現場有蠟燭，懷疑是點蠟燭釀災，桃園地檢署檢察官廖榮寬今早會同法醫到場勘驗，並訊問負責人究責。

消防局表示，針對該登記場所的消防安全設備有6次查核記錄，去年7月1日查核不合格並限期改善，後於8月19日業者完成檢修申報及編組訓練經複查合格，9月2日查核因室內消防栓水源容量不足，要求限期改善，後於10月12日複查合格。

消防局表示，起火原因初步調查為凌晨0至5時停電，疑似使用蠟燭照明不慎引起，但詳細起火原因尚待消防局火調人員鑑識調查中。

社會局表示，該機構於103年6月12日立案，登記範圍僅有1樓，核定床數為22床（含插管11床），經初步調查，目前收容人數為37人（1樓21人、2樓16人），凌晨起火點的2樓非登記範圍，違規使用事實明確，從搶救人數判斷，該長照中心有明顯超收情形。

消防局表示，去年8月31日社會局夜間稽查，收容19人，現場竟無護理人員值班，而今年2月21日聯合稽查亦發現缺失，缺少護理人力1人，現場僅有2名本國籍照顧服務員排班，缺少4名本國籍照顧服務員，社會局並要求於3月25日前限期改善。

消防局表示，該機構立案範圍為1樓，2樓非屬立案範圍收容長者，社會局將依據老人福利法從重裁罰續處。